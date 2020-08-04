نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:05 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب وستهام يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع الدنماركي مارتين برايثوايت نجم هجوم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النادي الكتالوني دخل في مُفاوضات متقدمة مع وستهام يونايتد من أجل التعاقد مع برايثوايت ومن المتوقع أن يدف النادي اللندني مبلغ 20 مليون يورو من أجله. 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برايثوايت البالغ من العمر 29 عامًا إنتقل إلى برشلونة في فبراير الماضي قادماً من ليجانيس الإسباني في صفقة طارئة بعد الإصابة القوية لنجم البلوجرانا الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الدنماركي شارك مع النادي الكتالوني حتى الآن في 11 مباراة وسجل هدف واحد وقد إنتهى موسمه لأنه غير مسجل في قائمة بطولة دوري أبطال أوروبا.



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