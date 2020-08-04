كان يحلم بـ"طب".. انتحار طالب ثانوية عامة لحصوله على 52% ببني سويف

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:02 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
أقدم طالب ثانوي مقيم قرية بنى صالح بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف مساء اليوم الثلاثاء على الإنتحار بتناوله مادة سامة لمرورة بحالة نفسية سيئة لفشله في تحقيق حلم أسرته بالحصول على مجموع بالثانوية العامة يمكنه من الإلتحاق بكلية الطب البشري عقب ظهور النتيجة وحصوله على نسبة 52% من المجموع الكلي.

وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من العقيد محمود مهنى مأمور مركز شرطة الفشن بتلقيه بلاغا من محمد عبدالسلام مدير مستشفى الفشن المركزى يفيد وصول "م.ج" 17سنة، مقيم قرية بنى صالح بمركز الفشن، جثة هامدة.

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد أسامه جمعة، أن الطالب تناول مادة سامة "حبوب حفظ الغلال"، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة وحصوله على مجموع 52 %، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبإحالته إلى نيابة الفشن بإشراف من المحامى العام لنيابات بنى سويف، تم إستدعاء مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة، إذ تبين تناول الطالب لمادة سامة" حبوب حفظ الغلال"، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية غدًا، في حضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43  طالب/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وتابع: "عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالب/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالب/طالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 وعدد 11 طالب/طالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالب/طالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجة، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".

وأشار الوزير إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت عدد 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي.

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