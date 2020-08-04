تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل استئناف البطولة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا عن تفاصيل ومواعيد استئناف بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يشارك الأهلي والزمالك في دورها نصف النهائي ضد الوداد والرجاء المغربيين على الترتيب.





وقرر كاف أن تقام مباراتا الذهاب في 25 و26 سبتمبر بالدار البيضاء، ويعود تحديد الموعد للفريقين المغربيين وتفضيلاتهما، على أن تقام مباراتا الإياب في القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر، ويعود تحديد الموعد كذلك لتفضيلات الأهلي والزمالك.





وستقام المباراة النهائية على أرض محايدة في حالة تأهل فريق مصري وآخر مغربي، بينما سيقام النهائي في مصر حال تأهل الأهلي والزمالك، وسيقام بالمغرب حال تأهل الوداد والرجاء في موعد مقترح أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر المقبل.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل استئناف البطولة مجددا:-





1- كريم العريبي (النجم الساحلي) 10 أهداف

2- جاكسون موليكا (مازيمبي) 7 أهداف

3- أشرف بنشرقي (الزمالك) 6 أهداف

4- كريستوفاو باسينسيا (أول أغسطس الأنجولي) 6 أهداف

5- مصطفي محمد (الزمالك) 6 أهداف

6- زكريا بن شاعة (اتحاد الجزائر) 5 أهداف

7- حسين الشحات (الأهلي) 5 أهداف

8- بدر بانون (الرجاء المغربي) 5 أهداف

9- أيمن محيوص (اتحاد الجزائر) 5 أهداف