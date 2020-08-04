اليونان تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 121 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية سوتيريس تسيودراس في مؤتمر صحفي اليوم إلى أنه بهذه الإحصائية، بلغ عدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 4855 حالةً، فيما لم تسجل حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 210 حالات.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 18,597 مليون إصابة، بينهم أكثر من 701 ألف حالة وفاة، وأكثر من 11,804 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورون اصابات كورونا

أخبار تهمك

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

الأهلي يفقد نجم الفريق في 4 مباريات.. تعرف عليها

منذ ساعة و 16 دقيقة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 13 ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

الجزائر: النيابة تطالب بالحبس أربع سنوات للصحفي خالد درارني

منذ أقل من دقيقتين

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ 33 دقيقة

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

منذ ربع ساعة

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 9 ساعات

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي يحسم موقف مشاركة مدافعه أمام إنبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 20 ساعة

نجم ريال مدريد يقترب من موناكو

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نيوريوك تسجل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

ولاية نيويورك تسجل 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

العراق.. "الصحة" تسجل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا