أهداف مباراة - الأهلي 4 × 2 الحزم | الدوري السعودي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
حقق أهلي جدة فوزا عريضا على ضيفه الحزم بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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