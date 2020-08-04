الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - الأهلي 4 × 2 الحزم | الدوري السعودي الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:40 م Advertisements حقق أهلي جدة فوزا عريضا على ضيفه الحزم بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين. أخبار تهمك ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف منذ حوالي 8 ساعات كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك منذ ساعتين و 15 دقيقة دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية منذ 14 دقيقة الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي الآن تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة منذ 33 دقيقة نجم ريال مدريد يقترب من موناكو منذ أقل من ساعتين الجزائر: النيابة تطالب بالحبس أربع سنوات للصحفي خالد درارني منذ أقل من دقيقتين توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي منذ حوالي 5 ساعات بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية منذ ساعتين و 30 دقيقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس منذ حوالي 13 ساعة الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة الآن خاص - الأهلي يحسم موقف مشاركة مدافعه أمام إنبي منذ 43 دقيقة بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة منذ أقل من ساعتين الأهلي يفقد نجم الفريق في 4 مباريات.. تعرف عليها منذ ساعة و 15 دقيقة رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض منذ حوالي 20 ساعة