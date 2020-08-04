في اتصال هاتفي مع وزيرة الإعلام اللبنانية.. 'هيكل': مصر حكومة وشعبًا تقف وراء لبنان في محنته

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:37 م
وزيرا إعلام مصر ولبنان
وزيرا إعلام مصر ولبنان
ميسون أبو الحسن
منال عبدالصمد: ٣٠ قتيل و٢٧٥٠ مصاب حتى الآن.. ونشكر الإعلام المصري على اهتمامه بالحادث 

أجرى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اتصالًا هاتفيًا بالدكتورة منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، وأكد خلال الاتصال على تعاطف الحكومة المصرية والشعب المصرى كله مع الشعب اللبناني، وعبر عن حالة القلق التى انتابت المصريين منذ الإعلان عن الانفجار الذى وقع فى مرفأ لبنان قبل ساعات، وقال انه يتمنى ان يكون هذا الحادث الأليم بداية لتوحيد الشعب اللبناني للخروج من الأزمة الحالية.
 
وأكدت الدكتورة منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية عن شعورها بالامتنان لوسائل الإعلام المصرية التي تابعت الانفجار منذ وقوعه.
 
وحول الخسائر حتى الآن، أكدت الوزيرة أن الحادث أسفر عن وقوع ما يزيد عن ٣٠ قتيل ونحو ٢٧٥٠ مصاب، ولا يزال هناك عدد كبير من المفقودين جاري حصرهم.

وكان قد أكد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، متابعته بقلق بالغ، آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، مع كثير من الأصدقاء هناك، آثار الانفجار امتدت لمحيط عدة كيلومترات، وأثار الذعر فى نفوس الشعب اللبناني كله.

ودعا وزير الإعلام، اللبنانيين للوحدة ونبذ الخلافات بأسرع وقت ممكن، فالاختلاف يغري بالعدوان.

وأضاف: "رحم الله من استشهدوا فى هذا الانفجار، وادعو الله ان يحفظ لبنان وأهلها".

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلًا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتي ذلك في ذكرى مرور 15 عامًا على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات لبنان حادث لبنان انفجار مرفا بيروت انفجار لبنان الفجر أسامة هيكل

أخبار تهمك

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 13 ساعة

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي يحسم موقف مشاركة مدافعه أمام إنبي

منذ 39 دقيقة

نجم ريال مدريد يقترب من موناكو

منذ أقل من ساعتين

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

منذ حوالي 5 ساعات

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق في 4 مباريات.. تعرف عليها

منذ ساعة و 11 دقيقة

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الجزائر: النيابة تطالب بالحبس أربع سنوات للصحفي خالد درارني

الآن

دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

منذ 10 دقائق

موضوعات متعلقة

الجيش اللبناني يدفع بتعزيرات عقب انفجار هائل بالعاصمة بيروت

عاجل.. وفاة أمين عام حزب الكتائب اللبنانية جراء انفجار بيروت

الرئيس الروسي يبعث برقية تعزية لنظيره اللبناني بضحايا انفجار مرفأ بيروت

الفوضى تضرب المستشفيات اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت

عن انفجار بيروت.. محمد بن زايد: اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه

إصابة زوجة رئيس الوزراء اللبناني وابنته جراء انفجار مرفأ بيروت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا