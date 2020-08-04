خاص - الأهلي يحسم موقف مشاركة مدافعه أمام إنبي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:33 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر من اللحاق بمواجهة إنبي المقبلة.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي يوم الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن أيمن تعرض لإصابة خفيفة في الكاحل خلال مران اليوم.

وأضاف عبد الحفيظ بأن اللاعب سيلحق بمواجهة إنبي المقبلة، ولن تمنعه الإصابة من خوض اللقاء.

الجدير بالذكر أن الثنائي رامي ربيعة يغيب عن المباراة للإيقاف فيما يغيب الثنائي سعد سمير وياسر إبراهيم بسبب الإصابة.



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