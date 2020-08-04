الأهلي يقهر الحزم بالأربعة في الدوري السعودي للمحترفين

في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).





وتقدم الأهلي بهدف سجله عبد الرحمن غريب في الدقيقة الثالثة وأضاف عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 50 ثم قلص الحزم الفارق عن طريق كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 65 قبل أن يسجل جوناثان كافو هدف التعادل للحزم في الدقيقة 68، إلا أن هيثم عسيري سجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 86 قبل أن يسجل يوسف الحربي الهدف الرابع في الدقيقة 88.





وأنهى الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد هيثم عسيري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.





ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة ليقفز للمركز الثالث، وتراجع الوحدة للمركز الرابع برصيد 39 نقطة، كما تراجع الفيصلي للمركز الخامس برصيد 38، فيما توقف رصيد الحزم عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.





وهذه هي أول جولة تقام في الدوري السعودي بعد فترة التوقف التي بدأت منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.





وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت إقامة المباريات بدون حضور الجمهور كما أصدرت دليل إرشادي شامل.



