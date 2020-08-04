بعد انفجار بيروت.. نانسي عجرم تصلي من أجل لبنان "يالله مالنا غيرك"

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نانسي عجرم تصلي من أجل لبنان "يالله مالنا غيرك... لبنان"







حدث منذ قليل إنفجار هائل في قلب عاصمة لبنان" بيروت" مما سبب الهلع لسكان بيروت وأدي هذا الإنفجار إلي مصرع وإصابة العديد من المواطنين، وتأثرت العديد من المنازل من جراء هذا الانفجار.



كتبت المطربه اللبنانية نانسي عجرم عبر صفحتها الشخصية في موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" تغريدة تعبر بها عن مدي حزنها عما حدث لبيروت من إنفجار راح ضحية عشرات الضحايا.



وقالت نانسي عبر التغريدة "يارب ما إلنا غيرك.... لبنان" معبرة بذلك عن مدها حزنها علي بلدها بعد حدو ث الإنفجار.



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يذكر أن حدث إنفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع إنفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان، وأدي الإنفجار إلي مصرع ما يقرب من عشرة أشخاص وإصابة آخرون.



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