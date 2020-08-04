حقيقة إضاءة الأهرامات بعلم لبنان بعد انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:36 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
تداول عدد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي صورة للهرم الأكبر وهو مضاء بعلم لبنان الشقيقة، مع عنوان مصر تتضامن مع لبنان. 

ومن ناحيته نفى أشرف محيي مدير عام منطقة الأهرامات الأثرية، في تصريحات إلى الفجر، صحة الصور، وقال إنه لم يتم إضاءة الهرم بأي أعلام لأي دول والصور المنتشرة مفبركة بواسطة برامج تركيب الصور كالفوتوشوب. 

فيما قال محمد عبد العزيز مدير عام شركة الصوت والضوء إنه لم يتم إضاءة أهرامات الجيزة بأي أعلام دول على الإطلاق. 

وقد تلقفت عدد من القنوات العالمية الصور على أنها حقيقة وقامت بنشرها تحت نفس العنوان. 

وكان الدكتور خالد العناني توجه الدكتور وزير السياحة والآثار، قد تقدم خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومةً وشعبًا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، ودعا الله عز وجل بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

إقرأ أيضًا... 

نشرت الألمانية كلوديا سكوبر، في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للفندق الذي كانت تقيم فيه بمصر، قائلة هذه مصر التي تقولون عنها خطيرة، إنها آمنة.. زوروها". 

وأكملت كلوديا قائلة، إن هذه الصورة من أحد الفنادق ذات الخمس نجوم في البحر الأحمر، حيث يتم تطبيق الضوابط الاحترازية بدقة شديدة، سواء في التباعد الآمن، أو ارتداء الكمامات، وكذلك يتم تطبيق التباعد سواء في مناطق حمامات السباحة أو المطاعم. 

اقرأ أيضًا.. حظر تنقل السائحين بين المحافظات الساحلية ومحافظات الدلتا 

وأكدت مصادر بوزارة السياحة والآثار حظر تنقل كل من يحمل تأشيرة سياحية بين المحافظات السياحية الساحلية (البحر الأحمر، جنوب سيناء، مطروح)، وباقي محافظات جمهورية مصر العربية أو العكس من مدن وادي النيل إلى المحافظات الثلاثة سواء برًا أو بحرًا أو جوًا وذلك طبقا لما جاء في الضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة. 

وفي حال مخالفة أية شركة أو منشأة سياحية أو فندقية للضوابط الإحترازية التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار وأعدتها بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية، وأقرها مجلس الوزراء، سيتم توقيع الجزاء عليها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

فيما أصدرت الخارجية الفرنسية والخارجية الإيطالية بيان على صفحاتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالدول المحظور سفرها إليهما. 

وكانت إسبانيا قبل يومين، قد أعلنت مصر آمنة ونصحت مواطنيها بالسفر إليها وذلك عبر الصفحات الرسمية لوزارة الخارجية الأسبانية. 

وأعلنت فرنسا وإيطاليا، حظر السفر من 16 دولة إلى أراضيهما بسبب أن هذه الدول مناطق انتشار لفيرس كورونا وهي الكويت وتركيا والبحرين وعمان وقطر وأميريكا وإسرائيل والإمارات ومدغشقر والهند وبنما وبيرو وصربيا وجنوب أفريقيا والجزائر وعُمان. 

واشترطت السلطات الفرنسية والإيطالية ضرورة تقديم تحليل PCR يؤكد سلبية الإصابة بفيرس كورونا من مواطني هذه الدول الراغبين في دخول أراضيهما.

كانت أعلنت إسبانيا لمواطنيها عبر الموقع صفحة لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توصيات عامة حول السفر نصحت خلال بعد السفر إلا إلى المناطق ومراكز سياحية محددة.
حقيقة إضاءة الأهرامات بعلم لبنان بعد انفجار بيروت
حقيقة إضاءة الأهرامات بعلم لبنان بعد انفجار بيروت

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان علم لبنان انفجار مرفا بيروت انفجار لبنان الخارجية الاسبانية الأهرامات

أخبار تهمك

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 20 ساعة

الجزائر: النيابة تطالب بالحبس أربع سنوات للصحفي خالد درارني

الآن

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 13 ساعة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

نجم ريال مدريد يقترب من موناكو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفقد نجم الفريق في 4 مباريات.. تعرف عليها

منذ ساعة و 12 دقيقة

دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

منذ 11 دقائق

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 9 ساعات

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

موضوعات متعلقة

أول حوار لوزير السياحة والآثار على خلفية كورونا: فخور بقصر البارون.. مشروعات القطاع واعدة.. وعقوبات صارمة للمخالفين

وزير السياحة: الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يوجد حظر على السفر لمصر

المنشآت الفندقية: لا فرق بين البوركيني والبكيني في حمامات السباحة

إسبانيا تعلن مصر آمنة وتتيح لمواطنيها السفر إليها

بعد إسبانيا.. فرنسا وإيطاليا تعلنان مصر آمنة وتحظران الكويت وتركيا و14 دولة أخرى

المنشآت السياحية تنعي الخبير ثروت صادق وتشيد بجهوده في الارتقاء بصناعة المطاعم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا