تعرض عائلة فنانة لبنانية للأذى ونقلهم للمستشفى عقب انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أصيب شقيق المطربة اللبنانية سميرة توفيق وابناءه وبناته إصابات شديدة حيث نقلت ابنته سارة للمستشفى وتخضع الآن لإجراء عدد من العمليات الجراحية.

وجاء ذلك عقب التفجيرات التي حدثت اليوم ببيروت والتي الحقت منازل عدد كبير من الفنانين وعرضت الكثر للأذى

وعلمت سميرة توفيق ما حدث لعائلة شقيقها أثناء تواجدها بالإمارات وخاصة أبو ظبي مما جعلها تطلب بالدعاء لعائلتها وللبنان.


يذكر ان الفنانة سميرة توفيق كانت شاهدة على الحرب الاهلية في لبنان وفقدت زوجة شقيقها وإبنة عمها، وهي تقضي فترة نقاهة أثر تعرضها لوعكة صحية وموجوده حاليا في امارة ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

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