تراجع عوائد السندات الأمريكية لأدنى مستوى في 5 أشهر

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوى في حوالي 5 أشهر مع ترقب مناقشات خطة التحفيز.





وينتظر المستثمرون المزيد من التفاصيل بشأن خطة التحفيز الإضافية لدعم الاقتصاد الأمريكي مع استمرار الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين.





ومن جانبه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كايلي ماكناني" إن الديمقراطيين رفضوا أربعة عروض من الإدارة الأمريكية في مفاوضات بشأن جولة أخرى من المساعدة الاقتصادية تهدف إلى التخفيف من آثار الوباء.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين.





وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى 0.50 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ 9 مارس الماضي.





كما هبط عائد الديون الحكومية لمدة عامين إلى 0.105 بالمائة، فيما انخفض العائد على سندات الحكومة الأمريكية لآجل 30 عاما مسجلا 1.88 بالمائة.