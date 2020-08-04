الأهلي يحدد ملعب مباراة الإياب أمام الوداد المغربي

اختار النادي الأهلي ملعب ستاد القاهرة الدولي لاستضافة مباراة الوداد المغربي فى إياب الدور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال إفريقيا يوم 3 أكتوبر المقبل.

وكان الاهلي قد أرسل للاتحاد الافريقي طلباً رسمياً بإقامة المباراة أمام الوداد المغربي في الإياب في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة .





ويقام نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا إذ يقام الذهاب يومى 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومى 2 و3 أكتوبر بمصر.



