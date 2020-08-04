أبها يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي للمحترفين

الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين.





وتقدم اتحاد جدة بهدف سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 20 وتعادل أبها عن طريق مهدي تاهرات في الدقيقة 49 قبل أن يسجل عمار سراج النجار هدف الفوز لأبها في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.





وتوقف رصيد اتحاد جدة عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر، الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط، فيما رفع أبها رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس.





وهذه هي أول جولة تقام في الدوري السعودي بعد فترة التوقف التي بدأت منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.





وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت إقامة المباريات بدون حضور الجمهور كما أصدرت دليل إرشادي شامل.



