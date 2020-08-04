عربي ودولي عربي ودولي عاجل.. بدء جلسة مجلس الدفاع الأعلي في قصر بعبدا الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:28 م صورة أرشيفية وكالات Advertisements بدأت منذ قليل، جلسة مجلس الدفاع الأعلي اللبناني الطارئة التي دعا إليها الرئيس ميشيل عون في قصر بعبدا.وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا... أخبار تهمك بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية منذ ساعة فايلر يمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة في الأهلي منذ حوالي 4 ساعات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس منذ حوالي 11 ساعة كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك منذ ساعة الا ربع ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف منذ حوالي 6 ساعات دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية الآن فايلر يستقر على عدم مشاركة نجم الأهلي ضد إنبي منذ أقل من ساعتين بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت منذ حوالي 3 ساعات رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي منذ حوالي 3 ساعات توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي منذ حوالي 4 ساعات بعد طلب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة منذ 10 دقائق عاجل.. أول تعليق للسيسي على انفجار لبنان منذ حوالي 3 ساعات سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي منذ ساعتين و 45 دقيقة الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة الآن الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي الآن