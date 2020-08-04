الفتح يعبر الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
حقق الفتح الفوز على الفيحاء بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وسجل هدفي الفتح مروان سعدان في الدقيقة 16 من ركلة جزاء وسفيان بن دبكة في الدقيقة 75.

ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر، ليجدد آماله في البقاء بالدوري، وتوقف رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهذه هي أول مباراة تقام في الدوري السعودي بعد فترة التوقف التي بدأت منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت إقامة المباريات بدون حضور الجمهور كما أصدرت دليل إرشادي شامل.

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