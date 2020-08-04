نجم ريال مدريد يقترب من موناكو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الشكوك مازالت تحوم حول إستمرار نجم الهجوم الصربي لوكا يوفيتش في صفوف ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل وذلك في ظل عدم اقتناع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي بالنجم الصربي.

وأكدت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أن نيكو كوفاتش المدير الفني الجديد لموناكو الفرنسي تمكن من إقناع يوفيتش بالإنضمام إلى صفوف الفريق الفرنسي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن رحيل يوفيتش يعتمد على قرار زين الدين زيدان بينما هناك شكوك حول قدرة موناكو على تحمل تكاليف الصفقة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن العديد من الأندية أعربت عن رغبتها في التعاقد مع يوفيتش البالغ من العمر 21 عامًا على رأسها ميلان الإيطالي ولايبزيج الألماني علمًا بأن النجم الصربي خاض حتى الآن 26 مباراة مع ريال مدريد فقط وسجل خلالهم هدفين.

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