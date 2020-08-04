وزير التعليم لأولياء الأمور: "وفروا فلوس الدروس الخصوصية لن تفيد"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن طريقة الامتحانات المحفوظة مسبقا بالمرحلة الثانوية انتهت، معقبا: "وداعا للثانوية العامة بنظام تقييمها القديم".





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن التقييم السليم يقوم على قياس فهم مستهدفات التعليم، وليس قياس درجة الحفظ لأسئلة متفق عليها، موضحا أنه لن يتم طباعة كتب دراسية للمرحلة الثانوية حيث أصبح لدى كل طالب محتوى رقمي ولم يعد في حاجة للكتاب المدرسي.





وعن الدروس الخصوصية، وجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور، قائلا، "وفروا فلوسكم لأنها لن تفيد في النظام الجديد".







