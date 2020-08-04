وزير التعليم لأولياء الأمور: "وفروا فلوس الدروس الخصوصية لن تفيد"

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:29 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن طريقة الامتحانات المحفوظة مسبقا بالمرحلة الثانوية انتهت، معقبا: "وداعا للثانوية العامة بنظام تقييمها القديم".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن التقييم السليم يقوم على قياس فهم مستهدفات التعليم، وليس قياس درجة الحفظ لأسئلة متفق عليها، موضحا أنه لن يتم طباعة كتب دراسية للمرحلة الثانوية حيث أصبح لدى كل طالب محتوى رقمي ولم يعد في حاجة للكتاب المدرسي.

وعن الدروس الخصوصية، وجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور، قائلا، "وفروا فلوسكم لأنها لن تفيد في النظام الجديد".


اعتماد نتيجة الثانوية العامة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية، في حضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43  طالب/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وتابع: "عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالب/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالب/طالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 وعدد 11 طالب/طالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالب/طالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجة، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".

وأشار الوزير إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت عدد 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة الثانوية العامه اوائل الثانوية العامه الدروس الخصوصية الثانوية العامه التعليم

أخبار تهمك

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

منذ حوالي 4 ساعات

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

الآن

عاجل.. أول تعليق للسيسي على انفجار لبنان

منذ حوالي 3 ساعات

بعد طلب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ 12 دقيقة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 11 ساعة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ ساعة

فايلر يستقر على عدم مشاركة نجم الأهلي ضد إنبي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"التعليم": 14 طالبا ضمن أوائل الثانوية العامة حصلوا على 410 درجات

التعليم: 12 طالب من القاهرة حصلوا على المراكز الأولى في الثانوية

أول رد من التعليم على وجود خطأ في درجات اللغة العربية للثانوية العامة

الأول علمي بسوهاج: نفسي أدخل طب.. ومثلي الأعلى مجدي يعقوب

الثالث علمي رياضة: الإجراءات الاحترازية مطمئنة.. ووالدتي لها دور كبير

100 منحة.. هدية من السيسي لأوائل الثانوية العامة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد طلب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا