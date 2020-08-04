الفوضى تضرب المستشفيات اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر

شهدت مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، منذ قليل، حالة من التكدس والفوضى على إثر توافد سيارات الإسعاف والمئات من الجرحى نتيجة الانفجار الهائل، الذي ضرب مرفأ بيروت وهز المدينة.


وتجاوزت المستشفيات في بيروت، القدره الاستعابية لها بسبب ارتفاع عدد المصابين من الانفجار الذي ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ بالعاصمة اللبنانية.


وخلف الانفجار عشرات الجرحى، وبعض التقديرات تشير إلى أن الواقعة ناجمة عن انفجار مفرقعات في مرفأ بيروت، كما أن معلومات أولية تحدثت عن الانفجار ناجم عن مادة "تي. أن تي" شديدة الانفجار.


هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .


كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران. 


وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم. 


ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.


وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.


وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات بيروت بوابة الفجر انفجار مرفا بيروت انفجار بيروت الفجر

أخبار تهمك

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

بعد طلب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ 12 دقيقة

دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

الآن

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 8 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يستقر على عدم مشاركة نجم الأهلي ضد إنبي

منذ أقل من ساعتين

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

منذ حوالي 4 ساعات

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق للسيسي على انفجار لبنان

منذ حوالي 3 ساعات

بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

فايلر يمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش اللبناني يدفع بتعزيرات عقب انفجار هائل بالعاصمة بيروت

عاجل.. وفاة أمين عام حزب الكتائب اللبنانية جراء انفجار بيروت

رئيس الوزراء اللبناني: غدا يوم حداد وطني على ضحايا بيروت

السفارة الروسية في لبنان تعلن تضرر مبناها في بيروت

أول تعليق لمقتدى الصدر على انفجار مرفأ بيروت

مدير الأمن اللبنانى: انفجار بيروت استهدف حاوية تم مصادرتها منذ سنوات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد طلب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا