بعد انفجار بيروت الضخم.. وائل جسار لـ"الفجر الفني": أنا بخير

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:20 م
وائل جسار
وائل جسار
لمياء علي
حدث منذ قليل انفجارًا ضخمًا في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

وتواصل الفجر الفني مع النجم اللبناني وائل جسار وذلك للاطمئنان عليه بعد هذا الحادث الأليم، وقال إنه بخير هو وعائلته متمنيًا أن يحفظ الله لبنان وشعبه.

يذكر أن ماحدث في بيروت قد أثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين صغوف رواد السوشيال ميديا كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وقتلى.

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