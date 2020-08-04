كنائس مصر تعلن تضامنها مع لبنان في انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
أصدرت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها بيانات رسمية للتضامن مع ضحايا انفجار بيروت، كما تقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتعازي فى ضحايا الانفجار. 

وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر بيانا رسميا منذ قليل بخصوص هذا الانفجار وهو كالآتي: نظرا للأحداث الراهنة ببيروت- لبنان، تواصل غبطةُ أبينا البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بغبطة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي بطريرك الموارنة للاطمئنان على البلاد وعلى أبنائها.

وقد عبّر غبطة البطريرك إبراهيم إسحق أسفه على هذا الحادث المؤلم، والذي تسبب في كثير من الضحايا والجرحى، وأّنه مُتّحد معه ومع جميع الشعب في الصلاة، من أجل سلام الله يحل في قلوب جميع المتضررين.

كما تم الاطمئنان على الرعية القبطية بلبنان وراعيها الأب أنطونيوس مقّار، واختتم البيان: نشكر الله أن الجميع بخير وسلام، نسأل الله أن يمنح الشفاء والعزاء للبنان وكل شعبها.

البابا تواضروس يتقدم بالتعازي فى الضحايا: 


وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا منذ قليل يتقدم فيه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتعازي فى ضحايا انفجار لبنان ونص البيان على: بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت.

نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء

رئيسُ الإنجيليةِ عنِ انفجارِ بيروت: متضامنونَ مع الشعبِ اللبنانيّ في مصابِه الأليمِ: 

كما أصدرت الطائفةُ الإنجيليةُ في مصرَ وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكي بيانا رسميا يعبر عن الصدمة والحزن إزاءَ الانفجارِ الضخمِ الذي هزَّ العاصمةَ اللبنانيةَ بيروت، اليومَ الثلاثاء، مخلفًا وراءه دمارًا كبيرًا ومئاتِ الضحايا. 

وقال رئيسُ الإنجيلية: "نشاركُ الشعبَ اللبنانيَّ مشاعرَ الألمِ، ونتضامنُ معه في هذه الكارثةِ الإنسانيةِ، ونصلي إلى الله أن يمنحَ العزاءَ والصبرَ لأهالي الضحايا والشفاءَ العاجلَ للمصابين".

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت إجراءات الفتح التدريجى للكنائس اعتبارا من أمس الإثنين، بعد فترة إغلاق بدأت فى ٢١ مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى بيان أول أمس: «نشكر الله كثيرًا للتناقص المستمر فى أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، طبقًا للبيانات اليومية التى أصدرتها وزارة الصحة خلال الأسبوعين الماضيين».

وأكد البيان أنه تقرر السماح بالفتح الجزئى للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من الإثنين ٣ أغسطس الجارى، بما لا يزيد عن فرد واحد فى كل مقعد (دكة)، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.

وأوضح أنه بالإمكان إقامة القداسات طوال أيّام الأسبوع عدا يوم الجمعة، ويراعى أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس فى المدافن، ويستمر الفتح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، فى حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات

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