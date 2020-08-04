دومينيك حوراني تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل نجاتها من انفجار بيروت الضخم

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تعرض منزل الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني للدمار الكامل وذلك جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت مساء اليوم.



وقالت دومينيك في تصريح خاص للفجر الفني إنها نجت هي وأسرتها من هذا الحادث بأعجوبة وأنهم بخير، ولكنهم أصيبوا ببعض الجروح والتي نقلوا على إثرها للمستشفى لعمل الاجراءات الطبية اللازمة.



وأضافت دومينيك قائلة: كنا نمكث داخل منزلنا ومن قوة الانفجار، سقطت بعض الزجاجات علي أنا وابنتي وكان ممكن نموت.



وحدث منذ قليل انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.