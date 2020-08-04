كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على بيع النيجيري معروف يوسف لنادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب المقاولون العرب في الحفاظ على اللاعب، والحصول على اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو شراؤه بصوره نهائية.

ويرحب معروف يوسف بالاستمرار مع المقاولون العرب، بسبب صعوبة عودته خلال الفترة المقبلة للزمالك، والحصول على فرصة للمشاركة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

ويضم الزمالك بين صفوفه أربع محترفين أجانب وهم، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو وفرجاني ساسي.

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