وزارة البترول تقرر عودة جميع العاملين باستثناء السيدات

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال قرار موجه لرؤساء شركات القطاع العام والمشترك والاستثماري يتضمن، عن عودة جميع العاملين الذكور للانتظام في العمل طوال أيام الأسبوع ، أما بالنسبة لمن تري الإدارة الطبية ، وضع نظام خاص لحضورهم يرجي سرعة الإفادة بذلك وبالنسبة للسيدات العاملات  فتظل القواعد المطابقة عليهن كما هي سابقا لحين الإخطار بما يتم. 

 
ويتضمن القرار أيضا، أن يتم العمل بذلك  اعتبارا من يوم غدا الأربعاء وشمل القرار توقيع مساعد وزير البترول للتطوير الهيكلي والموارد البشرية. 
 
 
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بإستمرار العمل بالكتاب الدوري رقم (1) الصادر بتاريخ 26 يونيو 2020 حتى 30 يوليو 2020 والذي كان قد أصدر  في إطار الخطط الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المتخذه من قبل قطاع البترول  وكافة الجهات  التابعة لمواجة  جائحة فيروس كورونا المستجد  وذلك في إطار الحفاظ علي الصحة العامة وفق احتياجات وصالح العمل فإنة يتم العمل داخل قطاع البترول بإتباع التعليمات والضوابط  وفقا للكتاب الدوري.
وزارة البترول تقرر عودة جميع العاملين باستثناء السيدات
وزارة البترول تقرر عودة جميع العاملين باستثناء السيدات

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