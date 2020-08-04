الشاعر احمد حسن راؤول لـ'الفجر الفني ': أغنية الكينج مختلفة وهذه تفاصيل التعاون مع تامر حسني
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:05 م
يارا أحمد
أعرب الشاعر أحمد حسن راؤول عن سعادته الشديد بالتعاون مع الفنان الكبير محمد منير، في العمل الجديد له.
وأضاف خلال تصريح خاص ل"الفجر الفني"' قائلا : " "الأغنية مختلفة ومبهجة وهي من كلماتي وألحان عمر إسماعيل وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".
كما كشف أيضا عن تعاونه مع الفنان تامر حسني في ألبومه الجديد، حيث سيقدم له أغنية ضمن 22 أغنية لألبوم تامر الجديد وهي من كلماته وألحان احمد زعيم وتوزيع أسامة عبد المنعم.
وأبدى سعادته الكبيرة بالتعاون مع تامر حسني في ألبومه الجديد مشيرا إلي أن الأغنية مفاجأة وأنه تعاون مميز مع نجم مثل تامر حسني .
وأضاف خلال تصريح خاص ل"الفجر الفني"' قائلا : " "الأغنية مختلفة ومبهجة وهي من كلماتي وألحان عمر إسماعيل وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".
كما كشف أيضا عن تعاونه مع الفنان تامر حسني في ألبومه الجديد، حيث سيقدم له أغنية ضمن 22 أغنية لألبوم تامر الجديد وهي من كلماته وألحان احمد زعيم وتوزيع أسامة عبد المنعم.
وأبدى سعادته الكبيرة بالتعاون مع تامر حسني في ألبومه الجديد مشيرا إلي أن الأغنية مفاجأة وأنه تعاون مميز مع نجم مثل تامر حسني .