196 مليون جنيه إيرادات جمارك الأدبية خلال يوليو الماضي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:17 م
ميناء الأدبية
ميناء الأدبية
أفرجت الإدارة العامة لجمارك الادبية خلال يوليو الماضي، عن 396 شهادة جمركية بجميع الأنظمة، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج "زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح"، وقطع غيار سيارات وأجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 11 مليون 744 ألف 213 جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 162 مليون و 434 ألف 771 جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة "أرباح تجارية وصناعية" مبلغ 21 مليون 659 الف جنيه.

كما قامت إدارة الصادر بإتمام إجراءات تصدير 85 شهادة جمركية بجميع الأنظمة، تم تحصيل رسم صادر عن صنف سيلاج ذرة بمبلغ 395 الف 800 جنيه، وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر يوليو 2020 نحو 196 مليون و 232 الف و 790 جنيها.

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