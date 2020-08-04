Quick | نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Quick | نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2019-2020، وزادات عملية البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها على موقع الوزارة، وفيما يلي نقدم لكم نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

كما حرص وزير التربية والتعليم على تقديم التهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

وخصصت الوزارة، رابط سريع على موقعها لمعرفة نتيجة الثانوية العامة، وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2020 من هنا

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة أعلى من العام السابق، حيث بلغت نحو 81.5% هذا العام.

وتابع "شوقي"، أن نحو 18% من طلاب الثانوية العامة 2020، حصلوا على مجموع أكثر من 95% إلى أقل من 100%.

وعن المؤشرات، فجاءت بنسبة النجاح هذا العام مطمئنة للغاية، وقد ترتفع عن العام الماضي بمعدل بسيط، لافتًا إلى أن نسبة النجاح الثانوية العامة 2019 جاءت 78.6%؜.

ويصل عدد الأوائل أكثر من 30 طالبا، ولفت المصدر إلى ان قائمة الأوائل المبدئية للثانوية العامة 2020، تضم طلابا من القاهرة والجيزة، وكذا من محافظات الصعيد. 

ويشار إلى أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بدأت 21 يونيو وانتهت 21 يوليو الجاري، ووصل عدد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة 667 ألفا و315 طالبا/طالبة وعدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وعدد اللجان الفرعية 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

Quick | نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

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