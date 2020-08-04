داليدا خليل تعلق على انفجار بيروت برسالة مؤثرة

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علقت الفنانة اللبنانية داليدا خليل على الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت منذ ساعات قليلة، وكتبت رسالة مؤثرة عبر موقع تدوين التغريدات تويتر.



وقالت داليدا: ‏قلبي موجوع عالناس الحمدالله عا كل شي يا رب والحمدالله إنو إختي بخير ... "بالرزق ولا بصحابه" .



ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا إندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي"، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.



