داليدا خليل تعلق على انفجار بيروت برسالة مؤثرة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:18 م
داليدا خليل
داليدا خليل
لمياء علي

علقت الفنانة اللبنانية داليدا خليل على الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت منذ ساعات قليلة، وكتبت رسالة مؤثرة عبر موقع تدوين التغريدات تويتر.

وقالت داليدا: ‏قلبي موجوع عالناس الحمدالله عا كل شي يا رب والحمدالله إنو إختي بخير ... "بالرزق ولا بصحابه" .

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا إندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي"، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.

أخبار تهمك

بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت

منذ أقل من ساعتين

تطور مفاجئ في صفقة انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

فايلر يمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة في الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 11 ساعة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 17 ساعة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي

منذ أقل من ساعتين

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

محافظ بيروت باكيًا: الانفجار الذي حدث أشبه بهيروشيما وناغازاكي

منذ ساعة و 11 دقيقة

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

الآن

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 10 ساعات

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

03:28 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

05:49 م

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا