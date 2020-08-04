نداء شرارة تغضب لانفجار بيروت: "اللهم إنا نستودعك لبنان وأهلها"

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:12 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
سيدة صادق
"


حدث منذ قليل إنفجار هائل في قلب عاصمة لبنان" بيروت" مما سبب الهلع لسكان بيروت وأدي هذا الإنفجار إلي مصرع وإصابة العديد من المواطنين، وتأثرت العديد من المنازل من جراء هذا الانفجار.

و نشرت المطربة نداء شرارة صورة للعاصمة اللبنانية بيروت مكتوب عليها "من قلبي سلام" لبيروت" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

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وعلقت " شرارة " علي الصورة بنبرة تملائها الحزن لما حدث في لبنان ومحاوله منها مسانده شعب لبنان " قائلة :"اللهم إنا نستودعك لبنان وأهلها ".



يذكر أن حدث إنفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت
وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع إنفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان، وأدي الإنفجار إلي مصرع ما يقرب من عشرة أشخاص وإصابة آخرون.


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