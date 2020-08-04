فايلر يستقر على عدم مشاركة نجم الأهلي ضد إنبي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد نجم الفريق من القائمة التي ستواجه إنبي بالدوري العام.

وخرج حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، من حسابات الجهاز الفني للفريق خلال مباراة إنبي المقبلة، بالرغم من تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي خروج فتحي من حسابات فايلر، بعدما غاب لأكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة التي لحقت به، بالإضافة إلى غيابه عن التدريبات الجماعية بالفترة الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وكان اللاعب خضع لمسحة طبية ثانية جاءت نتيجتها سلبية، إلا أن غيابه سيكون لعدم التدرب بشكل كافٍ مع الفريق طوال الفترة الماضية.

ويلتقي الأهلي إنبي، مساء يوم 9 أغسطس المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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