بيان مهم من الخارجية بشأن انتخابات مجلس الشيوخ للمقيمين بالخارج

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:00 م
سامح شكري - أرشيفية
سامح شكري - أرشيفية
مارينا بشارة

أكدت وزارة الخارجية، حرص الوزارة على دعوة المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 يومى 9 و10 أغسطس، وذلك بعد إصدار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

 

وقامت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر فيديو تعريفى بالخطوات التى حددتها الهيئة الوطنية لتصويت المصريين بالخارج على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لبعثاتنا فى الخارج، بداية بالتسجيل على الموقع الرسمى للهيئة خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2020 وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية فى مختلف الدول إلى بعثاتنا الدبلوماسية.

 

وأوضحت الوزارة بناءًا على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بعثاتنا فى الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد، لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 12 أغسطس بما يتناسب والتوقيتات التى حددتها الهيئة وفقًا للجدول الزمنى والاجرائى لانتخابات مجلس الشيوخ.

 

كما قامت بعثاتنا فى الخارج بتشكيل اللجان الفرعية بالخارج في 140 مقر انتخابي فى 124 دولة، كما تم موافاة بعثاتنا فى الخارج بالقواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين المقيمين خارج مصر فى مجلس الشيوخ 2020.

 

وتم تشكيل غرفة علميات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج والتعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.

 

ويأتي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تصويت المصريين فى الخارج من خلال البريد السريع لمنع حدوث تجمعات حفاظًا على المصريين فى الخارج، سواء مقيمين أو أعضاء البعثات الدبلوماسية، وبما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على حق المصريين المقيمين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى كافة الاستحقاقات الانتخابية.

 

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط إدلاء الناخبين بصوتهم، خلال فترة الاقتراع، والتي ستكون على مدار يومين، بهدف زيادة المشاركة، وترك اتساع من الوقت للناخب للتمكن من توصيل صوته، والإدلاء برأيه بانتخابات مجلس الشيوخ واختيار من يمثله بها.

 

وسيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى فى موعد أقصاه 19 أغسطس.

 

 

ومن ضمن التساؤلات التي تورد فى هذا الشأن، هل يمكن للناخب التصويت فى غير لجنته الانتخابية، ونرصد فى ذلك ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات:

 

- غير مسموح للناخبين الوافدين الذين يتواجدون فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء بأصواتهم إلا فى دوائرهم.

 

 

 - كل ناخب يُبدى رأيه، فى لجنته الانتخابية المحددة وفقا للرقم القومى الخاص به.

 

- تخصيص لجان للوافدين يكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط.

 

تم إتاحة التصويت على مدار يومين حتى يكون أمام الناخب فرصة للتوجه للجنته الانتخابية.


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