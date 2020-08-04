نادي ألميريا يحتفل بعيد ميلاد «تركي آل الشيخ»

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:57 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علاء خليف
حرص نادي ألميريا الإسباني على الاحتفال بعيد ميلاد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك النادي ال39 حيث أنه من مواليد 4 أغسطس 1981.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو احتفال ألميريا الإسباني بعيد ميلاده التاسع والثلاثين عبر حسابه على موقع فيسبوك حيث حرصوا في النادي الإسباني على إحضار تورتة على شكل أسد ووضعوا صورة لآل الشيخ.. وتورتة أخرى على شكل قميص الفريق يحمل اسمه ورقم 39.

وعلق ال الشيخ على احتفال ألميريا بعيد ميلاده قائلا:"شكرا"

وكان ال الشيخ تعرض وعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث سافر إلى نيويورك في رحلة علاج مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

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