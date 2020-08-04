الصورة الأولي لمنزل جاد شويري بعد انفجار بيروت

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ضرب الانفجار منزل الفنان اللبناني جاد شويري، وقام بتدمير الزجاج الخاص بمنزله وذلك بجانب منزل الفنانة هيفاء وهبي والفنانة اليسا.



ونشر الصورة، علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتفاعل الجمهور معه وقاموا بالدعوات له ولأسرته.





وتشير التقارير الأولية إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح، ونقلهم إلى المستشفيات.





وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظالصةة الانفجار الضخم، وتصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة الدخان من مكان الموقع، مما أدى إلى إثارة حالة من الذعر مع اهتزاز الأرض في المناطق المحيطة به.

