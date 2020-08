بعد انفجار لبنان ريا أبي راشد تستغيث!

Advertisements

حدث منذ قليل إنفجار هائل في قلب عاصمة لبنان" بيروت" مما سبب الهلع لسكان بيروت وأدي هذا الإنفجار إلي مصرع وإصابة العديد من المواطنين، وتأثرت العديد من المنازل من جراء هذا الانفجار.



و نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة لعلم لبنان باللون الاحمر تشبة القلب المنكسر وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت " أبي راشد" علي الصورة " قائلة :"مستشفي أوتيل ديو القريب من موقع الإنفجار تطلب من الجميع التبرع بالدم.

يذكر أن حدث انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع إنفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان، وأدي الإنفجار إلي مصرع ما يقرب من عشرة أشخاص وإصابة آخرون.





