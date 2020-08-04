من قلبي السلام لبيروت.. منى ذكي تواسي الشعب اللبناني

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حرصت الفنانة مني زكي على مساندة الشعب اللبناني، بعد حدوث انفجار كبير في قلب عاصمة لبنان "بيروت"، الذي نتج عنه هلع لسكان بيروت وإصابة ومصرع عدد من المواطنين اللبنانين.





ونشرت منى زكي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لعلم لبنان، مكتوب عليها" من قلبي السلام لبيروت".





يذكر أن آخر أعمال منى زكي الدرامية مسلسل “أفراح القبة” والذي عرض عام 2016، وشارك فىي بطولته الفنان آياد نصار، أحمد السعدنى، رانيا يوسف، أحمد داوود، سلوى عثمان، وكان من إخراج محمد ياسين.