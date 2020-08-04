برلماني: القوات المسلحة رفعت معدل نمو الاقتصاد المصري (فيديو)
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:43 م
كـسـاب أحـمـد
قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن القوات المسلحة المصرية من خلال الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية، والانتاج الحربي، ساهمت في المشروعات القومية المختلفة، وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاحتياطي النقدي من 14 م لـ 34 مليار دولار.
وتابع "اسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "قلب مصر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الفترة الأخيرة شهدت احتكاك من بعض الدولة لمقدرات الشعب المصري بعد اكتشاف حقل ظهر في البحر المتوسط، ولكن القوات المسلحة المصرية قادرة عل الحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب المصري في كل أنحاء الوطن.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثالث من عام 2019 بلغ نحو 5% وذلك تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد، الذى أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وأشارت السعيد أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019-2020 نحو 5.8% ولكن بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وتابعت أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال عام 2019-2020 تبلغ 105 مليار جنيه أي نسبة 2٪ من ناتج عام 2018-2019.
وأكدت د. هالة السعيد انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 20192020 مقارنة بنحو 8.0% في الربع السابق، مشيرة إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس 2020 وحتى نهاية شهر أبريل 2020، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المؤسسات الدولية توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي تحقق معدل نمو بالموجب، وذلك في ظل أزمة كورونا التي كانت لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وقالت السعيد إن صندوق النقد الدولي توقع تحقيق مصر معدل نمو يبلغ 2 % هذا العام، في حين أن مؤسسات أخرى توقعت أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 %.
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