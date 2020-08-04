برلماني: القوات المسلحة رفعت معدل نمو الاقتصاد المصري (فيديو)

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن القوات المسلحة المصرية من خلال الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية، والانتاج الحربي، ساهمت في المشروعات القومية المختلفة، وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاحتياطي النقدي من 14 م لـ 34 مليار دولار.





وتابع "اسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "قلب مصر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الفترة الأخيرة شهدت احتكاك من بعض الدولة لمقدرات الشعب المصري بعد اكتشاف حقل ظهر في البحر المتوسط، ولكن القوات المسلحة المصرية قادرة عل الحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب المصري في كل أنحاء الوطن.







