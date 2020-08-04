الأول مكرر بالدقهلية يقدم روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:37 م
الطالب رمضان نصحي
الطالب رمضان نصحي
محمد كشك
قال الطالب رمضان نصحي فهمي يوسف إبن قرية ٣٧ حفير شهاب الدين مركز بالقاس محافظة الدقهلية، والمقيد بمدرسة بالقاس الثانوية بنين والحاصل علي مجموع ٤١٠ مكرر، "افتخر بتتويج تعبي وسهر عام كامل، وكنت واثق من تفوقي وكوني أحد الأوائل ولكن لم أكن متوقع أن أكون أول مكرر، والحمد لله".

وأوضح الطالب أنه من أسرة متواضعه والده مدير مدرسة تعليم اساسي ووالدته ربه منزل وشقيقه الأكبر بكلة الزراعة وشقيقته الصغري بالصف الثاني الثانوي.

وأشار إلي أنه من قري الخفير وبدا قرار الثانوية من والدي بتأجير شقة بمركز بالقاس بالقرب من المدرسة والدروس، وانتقلت أمي لتقيم معي في تلك السنة، وكان والدي يزورنا دائما بأوقات قصيرة ليتابعني.

وأوضح الأول مكرر "كنت أنام ٧ ساعات فقط واخد جميع دروسي، وكنت برجع البيت اذاكر كل النا بتحصله من الدروس الخصوصية، وكان دائما وقت كبير فاضي ولكن للمذاكرة فقط لم استغل اي وقت الا بالمذاكره".

وقدم الأول مكرر نصيحة لكل طالب مقدم علي الثانوية عامة تتلخص في انه لأبد من تنظيم الوقت، وعدم لسماع لأحد والبعد، عن أي شخص يحاول يحبطك، وقوم بعمل ما عليك واكيد ربنا لا يضيع اجر من احسن عملا 
ولو مجتهدتش مش هتجيب مجموع.

وقال الطالب لم اتلق اي اتصال من وزير التربية والتعليم وكنت أرغب في سماع صوته، ولكن من هنأني هو الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ووعدني بزيارة.

وكشف الطالب عن أن "كلية الطب، أصبحت هدف وطوح وجزء من شخصيتي والحمد لله أن شاء الله هدخل كلية طب بشري جامعة المنصورة".
الأول مكرر بالدقهلية يقدم روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة
الأول مكرر بالدقهلية يقدم روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة
الأول مكرر بالدقهلية يقدم روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة
الأول مكرر بالدقهلية يقدم روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة
الأول مكرر بالدقهلية يقدم روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة
الأول مكرر بالدقهلية يقدم روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة
الأول مكرر بالدقهلية يقدم روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة
الأول مكرر بالدقهلية يقدم روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة
الأول مكرر بالدقهلية يقدم روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة
الأول مكرر بالدقهلية يقدم روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة

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