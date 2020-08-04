"اللهم إحفظ لبنان".. مصطفي عاطف يساند شعب بيروت

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حدث منذ قليل انفجار هائل في قلب عاصمة لبنان" بيروت" مما سبب الهلع لسكان بيروت وأدي هذا الإنفجار إلي مصرع وإصابة العديد من المواطنين، وتأثرت العديد من المنازل من جراء هذا الانفجار.



و نشر المنشد مصطفي عاطف فيديو لإنفجار ببيروت وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



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وعلق " عاطف" علي الفيديو قائلاً :"اللهم إحفظ لبنان واكفها شر كل ذي شر واحفظ اهلها بحفظك المتين وصبرهم علي ما هم فيه وفرج عنهم وارحم ضحاياهم ورد بيروت عروس منيرة أحسن مما كانت"





يذكر أن حدث انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان، وأدي الإنفجار إلي مصرع ما يقرب من عشرة أشخاص وإصابة آخرون.

