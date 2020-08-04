"اللهم إحفظ لبنان".. مصطفي عاطف يساند شعب بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:44 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
سيدة صادق
حدث منذ قليل انفجار هائل في قلب عاصمة لبنان" بيروت" مما سبب الهلع لسكان بيروت وأدي هذا الإنفجار إلي مصرع وإصابة العديد من المواطنين، وتأثرت العديد من المنازل من جراء هذا الانفجار.

و نشر المنشد مصطفي عاطف فيديو لإنفجار ببيروت وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

.
وعلق " عاطف" علي الفيديو قائلاً :"اللهم إحفظ لبنان واكفها شر كل ذي شر واحفظ اهلها بحفظك المتين وصبرهم علي ما هم فيه وفرج عنهم وارحم ضحاياهم ورد بيروت عروس منيرة أحسن مما كانت"


يذكر أن حدث انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت
وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان، وأدي الإنفجار إلي مصرع ما يقرب من عشرة أشخاص وإصابة آخرون.

أخبار تهمك

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

فايلر يمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة في الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت

منذ أقل من ساعتين

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي

منذ ساعة و نصف

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

تطور مفاجئ في صفقة انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

منذ 40 دقيقة

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 17 ساعة

محافظ بيروت باكيًا: الانفجار الذي حدث أشبه بهيروشيما وناغازاكي

منذ ساعة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 10 ساعات

دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

الآن

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 6 ساعات

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

03:28 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

05:49 م

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا