عاجل.. نجاة هيفاء وهبي من الموت بسبب انفجار ببيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:35 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
مي مرسي
كشف الفنان حسام الجندي، عن الظروف التي تعرضت لها لبنان في الساعة الماضية، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "الجندي" متحدثا عن نجاته هو وهيفاء وهبي وجميع أبطال مسلسل "أسود فاتح" من الموت، عقب الإنفجار الصاخب بلبنان.

وذكر قائلا: ": "ده انفجار حصل أمام الأوتيل اللي قاعدين فيه في بيروت وسبب اتلافات في واجهة الفندق، بس الحمد لله أسرة مسلسل أسود فاتح كلهم بخير الحمد لله اللي ليه حد هنا يطمن، أنا شوفت المنظر ده بعيني ده غير طبعا الهزة الأرضية غير الطبيعية".
عاجل.. نجاة هيفاء وهبي من الموت بسبب انفجار ببيروت
عاجل.. نجاة هيفاء وهبي من الموت بسبب انفجار ببيروت

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