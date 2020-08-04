رامي صبري يدعم لبنان بعد انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:31 م
رامي صبري
رامي صبري
مي مرسي
شارك الفنان رامي صبري، صورة لعلم لبنان وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بالتزامن مع الإنفجار الذي حدث بلبنان في الساعة الماضية.

وكتب "صبري" تعليقا على الصورة قائلا: "اللهم احفظ لبنان وأهلها"،وتفاعل الجمهور مع الصورة تضامنا مع ما حدث في لبنان من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "آمين يارب العالمين"،"آمين يارب".

ويذكر أن اللبنانيين فجعو بحدوث انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية


وانتشرت عدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها صعود الدخان والأدخنة في موقع الإنفجار وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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