أحمد فهمي الأول وهنيدي 57%.. تعرف على نتائج المشاهير في الثانوية العامة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:37 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
هناك عدد من المشاهير لهم ذكريات مع نتيجة الثانوية العامة، بسبب مجموعهم في تلك المرحلة التعليمية التي تعتبر فارقة في تاريخ أي إنسان لأن المجموع بها يحدد مستقبل الشخص بشأن اختيار الكلية التي يرغب في الإلتحاق بها بالتعليم الجامعي.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اعتمد نتيجة الثانوية العامة نسبة نجاح الثانوية العامة بلغت 81.5%، وهي آخر ثانوية عامة بالنظام القديم.

وفيما يلي يرصد "الفجر" مجموع عدد من المشاهير في الثانوية العامة وفقا لما هو معروف عنهم في السطور الأتية:

- محمد هنيدي حصل في الثانوية العامة على مجموع 57% وكان يدرس في مدرسة الثانوية الرياضية باستاد القاهرة.

- رمضان صبحي نجم النادي الأهلي المعار من هيدرسيفيلد الأنجليزي على مجموع 60 %.

- محمد صلاح لاعب ليفربول الأنجليزي حصل في الثانوية العامة على مجموع 52%.

- محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الأنجليزي حصل على مجموع 55 %.

- حصل حازم إمام نجم الزمالك السابق على مجموع 75% بالثانوية العامة.

- يوسف حمدي نجم الزمالك والاتحاد السكندري السابق حصل على مجموع 53% شعبة علمي في الثانوية العامة.

- الفنان أمير كرارة حصل على مجموع 52% بعد أن أتم دراسته في الثانوية العامة في ثلاثة أعوام.

- أحمد حلمي رسب ثلاثة مرات في امتحانات الثانوية العامة، ونجح في النهاية بمجموع 50%.

- الفنان أشرف على الباقي حصل على مجموع 70% في نتيجة الثانوية العامة.

- المطرب تامر حسنى حصل على مجموع 73% فقط في الثانوية العامة، والذي دفعه للاتحاق بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر.

- الفنانة عبير صبري حصلت على مجموع 51% في الثانوية العامة.

- الفنان أحمد فهمي حصل في الصف الثاني الثانوي على مجموع 96.6%، بينما حصل على مجموع 99.8% في الصف الثالث الثانوي، والتحق بعدها بكلية الهندسة.

- الفنان محمد أنور حصل على مجموع 73% في الثانوية العامة، ودخل كلية الهندسة بجامعة الفاتح بطرابلس الليبية.

- الفنانة ياسمين صبري كشفت عن مجموعها عندما ردت على سؤال أحد متابعيها عبر إنستجرام، عن مجموعها في الثانوية العامة قائلة: "73%".

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