ارتفاع طفيف بأسعار النفط قبل نهاية التعاملات

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:35 م
أسعار النفط
أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف قبل نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء وسط أنباء اقتصادية إيجابية في وقت سابق هذا الأسبوع في مواجهة بواعث قلق من أن موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 قد تنال من تحسن في الطلب العالمي في وقت يعمد فيه منتجون كبار إلى زيادة الإمدادات.

وفي الساعة 1502 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة تسعة سنتات، بما يعادل 0.2 بالمئة، لتسجل 44.24 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 41.35 دولار للبرميل.

تأتي التحركات المتواضعة للأسعار بعد أن صعدت عقود برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو اثنين بالمئة يوم الاثنين بفضل بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع إن شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية سترجئ إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر سبتمبر أيلول حتى أوائل الأسبوع القادم.

وتنتهي عطلة عيد الأضحى بالسعودية يوم السبت القادم.

وقال فيل فلين المحلل الكبير لدى برايس فيوتشرز جروب بشيكاجو ”قد يكون سبب التأجيل العطلة العامة بالسعودية. أو ربما يكون الأمر أنهم يريدون معرفة ما إذا كان هناك تحسن في الامتثال من جانب الدول المتأخرة في أوبك العراق ونيجيريا والجزائر“.

يرفع منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج هذا الشهر، مما يزيد الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يوميا. كما يعتزم المنتجون بالولايات المتحدة استعادة طاقة الإنتاج المتوقفة.

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 17 ساعة

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مفاجئ في صفقة انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

منذ 40 دقيقة

محافظ بيروت باكيًا: الانفجار الذي حدث أشبه بهيروشيما وناغازاكي

منذ ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي

منذ ساعة و نصف

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 11 ساعة

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

الآن

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

منذ حوالي 7 ساعات

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت

منذ أقل من ساعتين

فايلر يمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة في الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

03:28 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

05:49 م

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا