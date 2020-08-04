أسعار الذهب تواصل الارتفاع والأوقية تتجاوز الـ 2000 دولار لأول مرة في التاريخ

واصلت أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز سعر الأوقية مستوي الألفين دولار لأول مرة فى التاريخ .









وارتفعت أسعار المعدن الأصفر مع تحول الدولار الأمريكي للهبوط خلال التعاملات رغم بيانات اقتصادية كشفت عن ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.





ولايزال القلق بشأن الركود الاقتصادي وفترة استمراره المحتملة يسيطر على اهتمامات المستثمرين، خاصة بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية بالأمس حول صعوبة طريق العودة للحياة الطبيعية.





ويراقب المستثمرون المناقشات بين الجمهوريين والديمقراطيين المتعلقة بحزمة التحفيز الإضافية لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي





وبحلول الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.4 بالمائة أو ما يعادل 27.70 دولار ليصل إلى 2014.60 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في تاريخه.





وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.9 بالمائة عند مستوى 1994.7 دولار للأوقية.





وفي هذه الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية بلغت 0.09 بالمائة مسجلاً 93.466.