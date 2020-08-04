عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:36 م
علي نبوي
صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الاحد القادم والمؤجل من الدور الأول في الدوري إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء خاصة وأن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الانجليزي انتهت في ٣٠ يونيو الماضي.
وأضاف أن النادي اتخذ عدة اجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، كما ان التفاوض مع النادي الانجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا وصل الى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا وسوف تشهد الايام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور.
ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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