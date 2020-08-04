عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:36 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الاحد القادم والمؤجل من الدور الأول في الدوري إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء خاصة وأن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الانجليزي انتهت في ٣٠ يونيو الماضي.

وأضاف أن النادي اتخذ عدة اجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، كما ان التفاوض مع النادي الانجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا وصل الى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا وسوف تشهد الايام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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