أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟

قدمت الدولة المصرية بقياداتها وكافة مؤسساتها كل الاهتمام والمساندة لأصحاب الهمم "ذوي الاحتياجات الخاصة" وكانت البداية في 5 ديسمبر2014 عندما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب شاب من أصحاب الهمم.





وفي عام 2018 أعلن الرئيس أنه عام "ذوي الإعاقة" ويعتبر هذا تقدير من القيادة السياسية لحقوق هذه الفئة كي تحيا بكرامة طبقًا للدستور والاتفاقيات الدولية وإصدار قوانين لحل مشكلاتهم خاصة أنها فئة وشريحة مجتمعية مهمة يصل عددها إلى 13 مليون شخص، وهي نسبة ليست قليلة في المجتمع المصري.





وفي العام الدراسي 2019- 2020 أدمجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 59 ألف طالب في كل مدارس التعليم العام والفني وبذلك يأتي عدد طلاب الدمج فى المدارس المصرية العامة من أكبر النسب بين دول العالم بهدف مساندة وتقديم أقصى ما يمكن تقديمه لصالح هذه الفئة الهامة في المجتمع المصري.





ومع ظهور نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 2020 استطاعت هذه الشريحة المهمة تثبت عن جدارة تميزها وتصدر عدد منها صفوف أوائل الثانوية العامة.





وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:





أوائل الثانوية العامة من أصحاب الهمم:





أمام الإصرار والتحدي والتميز يمكن تخطي أصعب العقبات حيث حصلت الطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر على المركز الأول لأوائل الثانوية العامة للطلبة المكفوفين بمجموع 395.5 درجة بمدرسة النور "ث" للمكفوفين بالدقي بالجيزة بنات.





وصرحت الطالبة سامية تعليقًا على حصولها على المركز الأول لأوائل الثانوية العامة قائلة: "علمت النتيجة من التلفزيون وواجهت صعوبة في التعليم أون لاين" وخالطتها مشاعر بفرحة شديدة خاصة أنها لم يكن في توقعاتها حصولها على المركز الأول.





ومن طلاب الدمج التعليمي حصلت الطالبة الزهراء عبد اللاه أحمد عبد اللاه على المركز الأول لأوائل الثانوية العامة من أصحاب الهمم بمجموع 407.5 درجة وهي من مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمحافظة سوهاج.





محمد الحسيني:





ومازالت قصص النجاح لأصحاب الهمم مستمرة ومتوالية ومنهم محمد الحسيني السباح وهو من أصحاب متلازمة داون وصاحب تجربة عبور بحر المانش في عام 2017 وهو أيضًا من أحد المكرمين في منتدى شباب العالم من الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أصحاب التميز والتفوق في الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 2020 حيث حصل على مجموع 97.2% في الشعبة الأدبية دمج وصرح والد الطالب محمد الحسيني قائلًا:" السنة دي كانت صعبة علينا خصوصا مع الخوف من كورونا لكن الحمدلله محمد عنده إصرار وعزيمة والتعب مراحش".



