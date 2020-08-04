أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
زينب وهبه
قدمت الدولة المصرية بقياداتها وكافة مؤسساتها كل الاهتمام والمساندة لأصحاب الهمم "ذوي الاحتياجات الخاصة" وكانت البداية في 5 ديسمبر2014 عندما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب شاب من أصحاب الهمم.

وفي عام 2018 أعلن الرئيس أنه عام "ذوي الإعاقة" ويعتبر هذا تقدير من القيادة السياسية لحقوق هذه الفئة كي تحيا بكرامة طبقًا للدستور والاتفاقيات الدولية وإصدار قوانين لحل مشكلاتهم خاصة أنها فئة وشريحة مجتمعية مهمة يصل عددها إلى 13 مليون شخص، وهي نسبة ليست قليلة في المجتمع المصري.

وفي العام الدراسي 2019- 2020 أدمجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 59 ألف طالب في كل مدارس التعليم العام والفني وبذلك يأتي عدد طلاب الدمج فى المدارس المصرية العامة من أكبر النسب بين دول العالم بهدف مساندة وتقديم أقصى ما يمكن تقديمه لصالح هذه الفئة الهامة في المجتمع المصري.

ومع ظهور نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 2020 استطاعت هذه الشريحة المهمة تثبت عن جدارة تميزها وتصدر عدد منها صفوف أوائل الثانوية العامة.

وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:

أوائل الثانوية العامة من أصحاب الهمم:

أمام الإصرار والتحدي والتميز يمكن تخطي أصعب العقبات حيث حصلت الطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر على المركز الأول لأوائل الثانوية العامة للطلبة المكفوفين بمجموع 395.5 درجة بمدرسة النور "ث" للمكفوفين بالدقي بالجيزة بنات.

وصرحت الطالبة سامية تعليقًا على حصولها على المركز الأول لأوائل الثانوية العامة قائلة: "علمت النتيجة من التلفزيون وواجهت صعوبة في التعليم أون لاين" وخالطتها مشاعر بفرحة شديدة خاصة أنها لم يكن في توقعاتها حصولها على المركز الأول.

ومن طلاب الدمج التعليمي حصلت الطالبة الزهراء عبد اللاه أحمد عبد اللاه على المركز الأول لأوائل الثانوية العامة من أصحاب الهمم بمجموع 407.5 درجة وهي من مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمحافظة سوهاج. 

محمد الحسيني:

ومازالت قصص النجاح لأصحاب الهمم مستمرة ومتوالية ومنهم محمد الحسيني السباح وهو من أصحاب متلازمة داون وصاحب تجربة عبور بحر المانش في عام 2017 وهو أيضًا من أحد المكرمين في منتدى شباب العالم من الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أصحاب التميز والتفوق في الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 2020 حيث حصل على مجموع 97.2% في الشعبة الأدبية دمج وصرح والد الطالب محمد الحسيني قائلًا:" السنة دي كانت صعبة علينا خصوصا مع الخوف من كورونا لكن الحمدلله محمد عنده إصرار وعزيمة والتعب مراحش".

أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟
أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟
أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟
أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟
أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟
أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟
أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟
أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟
أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟
أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟
أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟
أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟
أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟
أبرزهم "الحسيني".. كيف تفوق أصحاب الهمم في ماراثون الثانوية ؟

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبدالفتاح السيسي ذوي الاحتياجات الخاصة اوائل الثانوية العامه امتحانات الثانوية العامه اصحاب الهمم

أخبار تهمك

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

منذ أقل من ساعة

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 5 ساعات

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

100 منحة.. هدية من السيسي لأوائل الثانوية العامة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة في الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 15 ساعة

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 10 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 8 ساعات

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة استضافة قناة الأهلي لحسام حسن

منذ حوالي 3 ساعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

منذ حوالي 6 ساعات

ملامح تشكيل الأهلي أمام إنبي بعد عودة الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يصدم ثنائي الزمالك المعار بهذا القرار

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة بالسويس (صور)

ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية بأسوان

إدارة الغردقة تحتل المراكز الأولى في قائمة أوائل الثانوية الأزهرية

"التعليم": 14 طالبا ضمن أوائل الثانوية العامة حصلوا على 410 درجات

الثالث علمي رياضة: الإجراءات الاحترازية مطمئنة.. ووالدتي لها دور كبير

100 منحة.. هدية من السيسي لأوائل الثانوية العامة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

03:28 م

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

02:01 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا