منافسات الدوري الأوروبي تعود إلى الأضواء بمواجهات نارية

تعود من جديد منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروباليج"، بعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقبل توقف المنافسات في مارس (آذار) الفائت، أقيمت 6 مواجهات من أصل 8 في ذهاب الدور ثمن النهائي، إذ حال فيروس "كوفيد-19" دون إقامة المواجهتين الإيطالية-الإسبانية حيث كان البلدان من أكثر المتضررين من الجائحة ما أدى إلى إغلاق الحدود ببينهما وبالتالي تعذر سفر الفرق.



واتخذ الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" قراراً في شهر يوليو (تموز) الفائت بإقامة مباريات الإياب المتبقية من الدور ثمن النهائي في ملاعب الأندية الخاصة بها، باستثناء لقاءي إنتر مع خيتافي وروما مع إشبيلية، اللذين سيحسمان بلقاء واحد في ألمانيا بنظام خروج المغلوب بعد مباراة واحدة، على أن تستكمل المنافسات على هذا النحو في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية اعتباراً من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة في 21 أغسطس (آب).



وسيكون إنتر بطل المسابقة 3 مرات آخرها عام 1998، الذي أنهى الموسم وصيفاً ليوفنتوس في الدوري الإيطالي مرشحاً للفوز الأربعاء، في غيلسنكيرشن على حساب خيتافي، بقيادة نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 6 أهداف في "سيري أ" منذ استئناف المنافسات رافعاً رصيده إلى 29 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.



وسيحاول فريق المدرب أنتونيو كونتي الاستفادة من المستوى السيء الذي ظهر فيه خيتافي الفائز على أياكس أمستردام الهولندي في دور الـ32، منذ عودة "الليغا"، محققاً فوزاً يتيما في 11 مباراة وحاصداً 8 نقاط ما جعله ينهي الموسم ثامناً ليفشل في التأهل القاري، بعد أن كان رابعاً قبل التوقف ومنافساً قوياً على أحد مراكز دوري الأبطال.



في المواجهة الأخرى التي تستضيفها مدينة دويسبورغ الخميس، ستكون المنافسة على أشدها بين روما وإشبيلية المتوج بلقب المسابقة 5 مرات (رقم قياسي) بينها 3 على التوالي بين 2014 و2016، إذ لم يخسر الأخير أي مباراة من أصل 11 خاضها بعد الاستئناف منهياً الموسم في المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد الثالث.



من جهة أخرى، سيدخل روما بمعنويات عالية بعد فوز في المرحلة الأخيرة من الدوري على يوفنتوس البطل ملحقاً به الخسارة الأولى في عقر داره منذ أبريل (نيسان) 2018، وهو لم يخسر في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري الذي أنهاه خامساً متفوقاً على ميلان ونابولي.



ويخوض مانشستر يونايتد بطل المسابقة عام 2017 مواجهة سهلة على ملعب "أولد ترافورد" الأربعاء، أمام مضيفه لاسك النموسي بعد أن اكستحه بخماسية نظيفة ذهاباً في عقر داره.



ورغم خسارته في الدور نصف النهائي من كأس إنجلترا أمام تشيلسي، إلا أن فريق "الشياطين الحمر" قدم مستويات كبيرة في الدوري لاسيما منذ وصول البرتغالي برونو فيرنانديش من سبورتنيغ في يناير (كانون الثاني) الفائت، إذ لم يخسر أياً من مبارياته الأربع عشرة الأخيرة في الدوري بما فيها 9 بعد الاستئناف.



وأنهى يونايتد الموسم في المركز الثالث على حساب تشيلسي وليستر بعد أن كان خامساً عند توقف المنافسات.



ويدخل ولفرهامبتون الإنجليزي مباراته أمام ضيفه أولمبياكوس بعد تعادل إيجابي 1-1 في اليونان، متطلعاً لوضع خيبة فشل التأهل القاري الموسم المقبل خلفه بعد أن أنهى الموسم سابعاً خلف توتنهام، وفوز آرسنال على تشيلسي في نهائي الكأس، إذ أن انتصار الأخير كان سيمنحه بطاقة إلى الدور التمهيدي للمسابقة القارية الرديفة.



إلا أن فريق "الذئاب" يدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام الفريق الذي أخرج مواطنه آرسنال من الدور الـ32 والذي بلغ نهائي كأس اليونان ويتصدر الدوري بانتظار استئناف أدوار الـ"بلاي اوف".



وفي أبرز المباريات الأخرى، يستضيف باير ليفركوزن الألماني نظيره رينجرز بعد أن أسقطه 3-1 في إسكتلندا وهو مشرح للفوز على أرضه.



ورغم أن باير وصيف دوري أبطال 2002 خرج خاسراً 2-4 في نهائي كأس ألمانيا أمام بايرن ميونخ، إلا أنه قدم مستوى واعداً بعد استئناف "البوندسليغا" محققاً الفوز في خمس مناسبات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة ليحتل المركز الخامس.



إلا أن فريق المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد وصيف بطل إسكتلندا، الذي استأنف السبت، موسم 2021-2022 من الدوري سيحاول الإفادة من غياب عاملي الأرض والجمهور وبلوغ ربع النهائي.



وأعلن ليفركوزن الثلاثاء، عن غياب لاعبه نديم أميري عن تشكيلة المباراة كونه يخضع للحجر الصحي بعد أن "احتك بشخص على انفراد مصاب بفيروس كورونا"، مضيفاً أنه لم يتواجد مع الفريق منذ أسبوع.



وفي حال تأهل باير، سيغيب أميري أيضاً عن مواجهة الدور ربع النهائي التي ستجمع فريقه مع المتأهل من إنتر وخيتافي الإثنين.



وبعد أن تفوق عليه 2-1 في ألمانيا ذهاباً، يدخل شاختار دونيتسك بطل أوكرانيا إلى مباراة حذرة أمام ضيفه فولفسبورغ الذي قدم نتائج لا بأس بها بعد الاستئناف إذ فاز بأربع مباريات وتعادل مثلها مقابل هزيمة وحيدة كانت أمام بايرن ميونخ في المباراة الأخيرة.



وسيكون بازل السويسري مرشحاً لتخطي عقبة ضيفه فرانكفورت الألماني بعد أن تفوق عليه بثلاثية نظيفة ذهاباً، فيما ستكون المواجهة قوية بين كوبنهاغن الدنماركي وباشاك شهير التركي على أرض الأول بعد خسارته بهدف نظيف ذهاباً.