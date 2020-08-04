حمدي فتحي يشارك في المران الجماعي بالأهلي
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:25 م
علي نبوي
شارك حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وشارك حمدي فتحي في المران الجماعي بعد ظهور سلبية عينة كورونا، التي أجراها خلال الساعات الماضية.
وحرص الأهلي على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، حيث أجرى الفريق 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.
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