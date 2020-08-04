حمدي فتحي يشارك في المران الجماعي بالأهلي

شارك حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وشارك حمدي فتحي في المران الجماعي بعد ظهور سلبية عينة كورونا، التي أجراها خلال الساعات الماضية.





وحرص الأهلي على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، حيث أجرى الفريق 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية ‏فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.‏



