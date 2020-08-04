سائحة ألمانية بعد قضاء رحلتها بمصر: "زوروها إنها آمنة"

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
نشرت الألمانية كلوديا سكوبر، في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للفندق الذي كانت تقيم فيه بمصر، قائلة هذه مصر التي تقولون عنها خطيرة، إنها آمنة.. زوروها". 

وأكملت كلوديا قائلة، إن هذه الصورة من أحد الفنادق ذات الخمس نجوم في البحر الأحمر، حيث يتم تطبيق الضوابط الاحترازية بدقة شديدة، سواء في التباعد الآمن، أو ارتداء الكمامات، وكذلك يتم تطبيق التباعد سواء في مناطق حمامات السباحة أو المطاعم. 

ثم قالت ولو أنك قارنت ذلك بما يحدث في حمامات السباحة بألمانيا أو على البحيرات العامة، فأين ستفضل أن تكون موجودًا؟ 

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يذكر أن مصادر بوزارة السياحة والآثار أكدت حظر تنقل كل من يحمل تأشيرة سياحية بين المحافظات السياحية الساحلية (البحر الأحمر، جنوب سيناء، مطروح)، وباقي محافظات جمهورية مصر العربية أو العكس من مدن وادي النيل إلى المحافظات الثلاثة سواء برًا أو بحرًا أو جوًا وذلك طبقا لما جاء في الضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة. 

وفي حال مخالفة أية شركة أو منشأة سياحية أو فندقية للضوابط الإحترازية التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار وأعدتها بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية، وأقرها مجلس الوزراء، سيتم توقيع الجزاء عليها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.


فيما أصدرت الخارجية الفرنسية والخارجية الإيطالية بيان على صفحاتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالدول المحظور سفرها إليهما. 

وكانت إسبانيا قبل يومين، قد أعلنت مصر آمنة ونصحت مواطنيها بالسفر إليها وذلك عبر الصفحات الرسمية لوزارة الخارجية الأسبانية. 

وأعلنت فرنسا وإيطاليا، حظر السفر من 16 دولة إلى أراضيهما بسبب أن هذه الدول مناطق انتشار لفيرس كورونا وهي الكويت وتركيا والبحرين وعمان وقطر وأميريكا وإسرائيل والإمارات ومدغشقر والهند وبنما وبيرو وصربيا وجنوب أفريقيا والجزائر وعُمان. 

واشترطت السلطات الفرنسية والإيطالية ضرورة تقديم تحليل PCR يؤكد سلبية الإصابة بفيرس كورونا من مواطني هذه الدول الراغبين في دخول أراضيهما.

كانت أعلنت إسبانيا لمواطنيها عبر الموقع صفحة لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توصيات عامة حول السفر نصحت خلال بعد السفر إلا إلى المناطق ومراكز سياحية محددة.

وجاء من تلك المناطق التي أعلنتها إسبانيا آمنة، القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وساحل البحر الأحمر، وشرم الشيخ.

وأضاف المنشور أنه في ضوء جائحة "COVID-19"، فإن الحكومة المصرية فتحت محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح للسياحة الدولية.
سائحة ألمانية بعد قضاء رحلتها بمصر: "زوروها إنها آمنة"
سائحة ألمانية بعد قضاء رحلتها بمصر: "زوروها إنها آمنة"

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