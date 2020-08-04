"بارثينون حطام السفن".. اليونان تفتتح أول متحف تحت الماء في العالم باسم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:19 م
بارثينون حطام السفن
بارثينون حطام السفن
أعلنت دولة اليونان، عن افتتاحها لأول متحف تحت الماء في العالم، تحت اسم "بارثينون حطام السفن القديمة"، والذي يقع بالقرب من ساحل جزيرة ألونيسوس في جزر بحر إيجة الغربية. 

وأشارت ماريا أغالو رئيسة مجلس بلدية ألونيسوس، إلى أن سفينة نقلت آلافًا من المزهريات الفخارية غرقت لسوء الطقس هنا نحو عام 425 قبل الميلاد، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتابعت "أغالو"، أن تلك السفينة نزلت إلى عمق يتراوح بين 21 و28 مترًا قبالة شاطئ جزيرة بيرستر وفيها 3 أو 4 آلاف مزهرية فخارية في حالة جيدة ما يُعتبر حسب موظفي المتحف اكتشافًا ممتازًا. 

وتخطط اليونان، لافتتاح 4 متاحف مُماثلة أخرى لحطام السفن القديمة لاستقطاب عدد أكبر من السياح في نفس المنطقة.

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