تقرير: أرباح الشركات الأوروبية قد تزداد تدهورا بسبب كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
أفادت بيانات من رفينيتيف يوم الثلاثاء بأن توقعات أرباح الشركات في ربعي السنة الثاني والثالث تدهورت بشكل أكبر في أوروبا، حتى مع اتجاه الاقتصادات لاستئناف الأنشطة بشكل كامل بعد شهور من الإغلاق.

فقد صار من المتوقع أن الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ستسجل نزولا نسبته 67.5 المئة في أرباح الربع الثاني، وهو أسوأ من تراجع نسبته 58.3 كان متوقعا قبل أسبوع.

وبالنسبة للربع الثالث، تتجه توقعات المحللين حاليا إلى انخفاض الأرباح بنسبة 37 بالمئة مقابل 36.2 بالمئة قبل أسبوع.

وأشارت البيانات إلى أنه من المتوقع أن تسجل أسهم قطاع الطاقة والقطاع المالي الأسهم القطاعات الاستهلاكية المرتبطة بالدورة الاقتصادية النزول الأكبر في الأرباح.

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